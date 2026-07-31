Преподаватель МГУ исчез у озера Селигер

Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент Владимир Кржевов пропал во время отдыха на озере Селигер в Тверской области. Об этом 360.ru сообщил представитель философского факультета вуза.

Ученый отдыхал у озера вместе с сыном и внуком.

«Пока ведутся поиски, никаких новостей нет», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, преподаватель вышел из гостиницы и не вернулся.

«Думали, что купаться пошел, но, к сожалению, вещей никаких нигде не было обнаружено», — добавила представитель факультета.

Для поисков пропавшего задействовали вертолет.

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