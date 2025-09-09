Пропавшая в Сочи девушка из Коломны нашлась

В Сочи пропала 19-летняя жительница Коломны Софья Ш. Ее нашли спустя шесть дней, рассказал 360.ru ее отец.

«Минут 15 назад ее нашли. Не захотела с нами жить. Не знаю, почему так получилось», — поделился мужчина.

По его словам, девушка побоялась сказать родителям о своем решении, поэтому исчезла без объяснений. Она сама увидела информацию о поиске, пришла к волонтерам «ЛизаАлерт», а затем встретилась с семьей.

Отец заметил, что не будет препятствовать желанию дочери жить самостоятельно.

Об исчезновении жительницы Коломны стало известно 3 сентября. Она прилетела в Сочи и бесследно пропала, перестав выходить на связь с родственниками. На поиски в город прибыл отец, который привлек к мероприятию полицейских и спасателей.

Telegram-канал «Типичный Сочи» публиковал видеозаписи камеры наблюдения. На них видно, что девушка села в автомобиль такси у аэропорта.

