Тело Кристины Рэй нашли в сочинском коллекторе спустя месяц поисков

«Краснодар и край»: модель Кристину Рэй нашли мертвой в коллекторе в Сочи

В Сочи нашли мертвой пропавшую месяц назад 35-летнюю Кристину Кожевникову, более известную под псевдонимом Кристина Рэй, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край» . Модель была известна даже за рубежом как обладательница самых больших губ.

«Тело Кристины Рэй нашли в коллекторе в Сочи. Ее искали месяц», — написали авторы материала.

Девушка перестала выходить на связь с друзьями и близкими 28 сентября.

В возрасте 22 лет она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых объемных губ. Девушка неоднократно увеличивала их с помощью инъекций, но впоследствии отказалась от этой процедуры.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в день пропажи Рэй якобы отправилась искать синтетический психостимулятор. Родные девушки признались, что она долгое время страдает от наркотической зависимости. За пару дней до исчезновения модель узнала, что ее хотят положить в реабилитационный центр.

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