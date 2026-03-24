Пропавшая в Подмосковье пенсионерка восемь часов пролежала в снегу

В Подмосковье волонтеры спасли пенсионерку, которая забрела на частную территорию и восемь часов пролежала в снегу. Отыскать ее помогли записи с камеры видеонаблюдения, сообщила участница Центра поиска пропавших людей Анастасия Волкова в соцсети «ВКонтакте» .

«Позавчера искали бабушку Лизу. Она совсем как ребенок, почти не разговаривает, помощи не попросит и ушла в памперсе. К ночи похолодало до 0, мы торопились ее скорее найти», — рассказала она.

К поискам подключились почти 40 человек. Волонтеры имели общее представление, в каком направлении могла пойти женщина. На одной из последних точек находилась камера видеонаблюдения, охранник на КПП разрешил посмотреть записи. Так стало ясно, что старушка зашла к нему на территорию.

«Мы едем, осматривая природную зону вдоль дороги, и Сила видит в 20 метрах от нас за бетонной плитой среди деревьев что-то непохожее на снег и идет туда. Чуть позже он крикнет: „Она тут. Жива“», — сообщила Волкова.

Пенсионерка пролежала в снегу около восьми часов и сильно замерзла. Добровольцы увезли ее в штаб и вызвали скорую помощь. Благодаря камерам и участию охранника женщину удалось спасти.

