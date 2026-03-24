Пожарные спасли ребенка в Егорьевске

В городе Егорьевск Московской области произошел инцидент, потребовавший вмешательства пожарных. 23 марта сотрудники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру, где находился трехлетний мальчик.

По словам заместителя начальника части Валерия Прасолова, в службу экстренных вызовов «Система-112» обратился встревоженный мужчина. Он сообщил, что вышел в подъезд, а его сын закрыл дверь на задвижку с обратной стороны.

Прибыв на место, спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ отца в помещение. Мальчик спокойно играл в игрушки на диване. Мужчина выразил благодарность спасателям за оказанную помощь.