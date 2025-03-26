Пропавшая в Москве школьница действовала по указу телефонных мошенников

Пропавшая в Москве несколько дней назад 15-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В понедельник, 24 марта, мать девочки ушла на работу, а вечером обнаружила ее отсутствие дома. Она нашла выключенный мобильный телефон подростка и заметила, что пропали часы и драгоценности. Позднее неизвестные стали требовать за девочку выкуп в размере 100 тысяч долларов, а затем удвоили сумму, мотивируя распространением информации о розыске ребенка.

По предварительным данным, девочка выключила мобильный телефон по указанию мошенников и передала неизвестной девушке ценные вещи, а затем по ее указанию находилась в квартире на Профсоюзной улице.

«Во избежание мошеннических действий поговорите со своими детьми. Объясните, что необходимо сообщать обо всех подозрительных звонках, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера», — предупредили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что ребенок должен знать: сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не будут ничего требовать от него, в том числе передавать имущество курьерам, присылать фото квартиры или проводить «онлайн-обыски».

«Объясните детям, что нельзя называть незнакомцам персональную информацию о себе либо родственниках, сообщать о наличии ценных вещей и денежных средств, финансовом положении, коды, поступающие по СМС», — отметили в пресс-службе.