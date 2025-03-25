В Москве нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

Полицейские вместе с волонтерами нашли школьницу, пропавшую в начале недели в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВД по Троицкому и Новомосковскому округу Москвы оперативно разыскали пропавшую 15-летнюю девушку», — уточнила она.

Волк пояснила, что в понедельник, 24 марта, мать девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. По словам женщины, школьница оставила дома свой мобильный телефон, забрала из квартиры ценности и ушла в неизвестном направлении.

Полицейские совместно с волонтерами изучили вероятные маршруты движения подростка. В результате они обнаружили школьницу в квартире одного из домов на улице Профсоюзной.

Волк подчеркнула, что жизни и здоровью подростка ничто не угрожает.

До этого ГСУ СК России по Москве сообщил, что подросток мог покинуть дом под влиянием телефонных мошенников, было возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней девушки.

Ранее мать пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой сообщила, что ее дочь объявили в международный розыск.