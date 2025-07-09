Прокуратура взяла под контроль дело о ДТП в Зарайске, где погиб ребенок

Региональная прокуратура взяла под контроль разбирательство по поводу смертельной аварии в Зарайске в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Зарайская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в сообщении.

Авария случилась сегодня утром. Водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате ЧП погиб 10-летний пассажир микроавтобуса и сам шофер легковушки. Также пострадала водитель второго авто и шесть несовершеннолетних пассажиров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Как рассказал сын пострадавшей в аварии водителя микроавтобуса, всех получивших ранения отправили в больницу. Ребята приемные, их взяли в семью с 2014 года. На момент ЧП они вместе с мамой возвращались с отпуска.