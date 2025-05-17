Человек погиб в ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области

МВД: в Нижегородской области в ДТП с машиной полиции погиб один человек

Фото: РИА «Новости»

В Кстово Нижегородской области служебный автомобиль полиции столкнулся с легковушкой. В результате аварии один человек погиб, а трое получили травмы. Об этом рассказали в региональном управлении МВД, сообщил РИА «Новости»

Авария случилась в субботу в 00:15 на пересечении улиц Магистральная и проспект Победы.

«Произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу», — уточнили в МВД. 

Госавтоинспекция проверяет обстоятельства ДТП. Причины происшествия уточняются. 

Ранее смертельная авария с участием скорой помощи произошла в ЕАО. Автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Чита — Хабаровск, обе машины загорелись. Один человек погиб, двое попали в больницу в тяжелом состоянии. 

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