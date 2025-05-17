17 мая 2025 16:49 ДТП с участием легковушки, грузовика и автобуса произошло в Раменском округе Фото: Фото: Полиция Подмосковья
В Раменском округе на 36-м километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и автобуса. Об этом сообщила полиция Подмосковья в
Telegram-канале.
По предварительным данным, легковушка при перестроении задела грузовик, после чего в них врезался автобус. В результате аварии пострадали трое пассажиров общественного транспорта. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Кстово Нижегородской области
служебный автомобиль полиции столкнулся с легковушкой. В результате аварии один человек погиб, а трое получили травмы. Причины происшествия уточняются.
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