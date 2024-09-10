Прокуратура сообщила о погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

В результате атаки украинских БПЛА на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ведомстве заявили, что из-за массированной атаки вражеских беспилотников оказались повреждены многоквартирные жилые дома.
«Есть погибшие и пострадавшие. Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — заявили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи над российскими региона сбили 144 БПЛА Вооруженных сил Украины. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина. В квартирах на 11-м и 12-м этажах многоэтажного дома на Спортивном проезде начался пожар.
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