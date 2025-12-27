Прокуратура Пензы начала проверку производителя «Алое Вера»

Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку производства негазированного напитка «Алое Вера». После его употребления пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«На особом контроле прокуратуры Пензенской области находится установление обстоятельств производства и реализации негазированного напитка, в результате употребления которого пострадал ребенок», — указано в сообщении.

В сетевых магазинах продавался негазированный напиток «Алое Вера». По предварительным данным, он мог представлять угрозу здоровью людей. Напиток производят в Пензе.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан», — добавили в ведомстве.

В пятницу Telegram-канал Mash заявил, что в четырех бутылках напитка «Алое Вера», продававшихся в московском магазине «Магнит», обнаружили ацетон. Позже пресс-служба сети сообщила, что снимает напиток с продажи и проведет внеплановую проверку.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области начало проверку производителя — ООО «Вельта-Пенза». Компании предписали приостановить реализацию всей партии напитка Aloe Vera, которая есть на производстве.

