«Магнит» начал срочно снимать с продажи продукцию поставщика «Алое Вера»

Сеть магазинов «Магнит» временно снимет с продажи весь товар поставщика, который отправил партию напитка «Алое Вера» с содержанием ацетона. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе „Алое Вера“, блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах „Магнит“, чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — заверили в компании.

В ближайшее время специалисты проведут лабораторные исследования и проанализируют продукцию на соответствие всем требованиям качества. Также «Магнит» тесно сотрудничает с поставщиком, чтобы прояснить все детали.

«Планируем срочную внеплановую проверку и аудит производства», — добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что партию напитка «Алоэ Вера» с неизвестной химией — предположительно, внутри ацетон — обнаружили в магазине «Магнит» в Новой Москве. По словам покупателей, ребенок отпил из такой бутылки и обжег гортань.

После канал написал, что «Алое Вера» с химией в составе обнаружили и в Петербурге. В октябре местный житель приобрел бутылку сладкой воды в торговом центре на Бестужевской через вендинговый автомат. По его словам, он сразу выплюнул напиток, так как почувствовал привкус бензина и химии.

