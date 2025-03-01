Восьмилетний мальчик утонул в реке в Алтайском крае

Восьмилетний мальчик упал в полынью реки Барнаулки в поселке Борзовая Заимка и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Предположительно, дети катались на тюбинге с горки и выехали на реку», — отметили в ведомстве.

Тело школьника нашли водолазы.

Ранее два российских туриста погибли у берегов Филиппин — в районе острова Верде, рядом с городом Батангас. Четверо мужчин вместе с местным тренером занимались подводным плаванием, и двое из них из-за сильного течения не успели забраться в лодку. Тела путешественников обнаружили сотрудники береговой охраны.

Одного из погибших растерзала акула, его руку нашли отдельно от тела. Второго дайвера — 39-летнего Максима — доставили без сознания в больницу, но он не выжил. Местные власти начали расследование происшествия.