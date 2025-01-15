Прокуратура начала проверку массового ДТП с погибшим в Солнечногорске

Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с участием пяти транспортных средств на 50-м километре трассы М-10 «Россия» вечером 14 января. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве отметили, что корпоративный автобус столкнулся со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, а затем еще с двумя машинами.
«В результате аварии от полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, другой находится в больнице. Солнечногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела», — заявили в пресс-службе.
Днем ранее еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе, семь машин столкнулись на 58-м километре дороги.
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