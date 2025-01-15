Прокуратура начала проверку массового ДТП с погибшим в Солнечногорске

Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с участием пяти транспортных средств на 50-м километре трассы М-10 «Россия» вечером 14 января. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что корпоративный автобус столкнулся со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, а затем еще с двумя машинами.

Через некоторое время другой автобус столкнулся со стоящим на месте аварии транспортным средством, которое после удара наехало на водителя и его сменщика, устанавливавших аварийные знаки.

«В результате аварии от полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, другой находится в больнице. Солнечногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела», — заявили в пресс-службе.

Днем ранее еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе, семь машин столкнулись на 58-м километре дороги.