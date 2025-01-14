Смертельная авария с автобусами случилась в Солнечногорске

В массовом ДТП с автобусами в Солнечногорске погиб один человек

В Солнечногорске один автобус столкнулся с тремя легковыми машинами, а второй врезался в него. Один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Смертельная авария произошла 14 января на 50-м километре трассы М-10 «Россия». King Long столкнулся с тремя авто, которые ехали в попутном направлении. Затем в остановившийся автобус въехал еще один. Успевшие выйти из транспорта люди попали под колеса. Один человек умер, еще один получил травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе ограничено, поэтому полиция посоветовала водителям выбрать другой маршрут.

В этот же день еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе. На 58-м километре столкнулись семь машин, из них две рухнули в кювет. Несмотря на это, медпомощь не потребовалась. На дороге образовался затор.