Прокуратура начала проверку из-за смерти поскользнувшегося на гололеде петербуржца

Прокуратура Петербурга начала проверку из-за смерти мужчины после перелома ног

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку качества уборки дорог в связи с сообщением о смерти горожанина, поскользнувшегося в пешеходной зоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина поскользнулся на гололеде возле дома на Серебристом бульваре. В результате 44-летний петербуржец сломал обе ноги и попал в больницу. Через неделю он умер.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами», — отметили в пресс-службе.

В Сети появились сообщения, что из-за падения на льду мужчина получил открытые переломы со смещением обломков. Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее в Петербурге на голову сотрудника автосервиса упали глыбы льда. ЧП произошло на Заусадебной улице, возле припаркованной рядом машины скорой. В результате петербуржец получил травмы головы и ссадины на лице. Прокуратура Приморского района организовала проверку качества содержания зданий в зимний период.