Глыбы льда упали на голову сотрудника автосервиса в Санкт-Петербурге

Мужчина получил серьезные травмы в результате падения мощных глыб льда с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга .

Инцидент произошел на Заусадебной улице. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, что петербуржец, работающий в местном автосервисе, вышел на улицу к припаркованной рядом машине скорой помощи. В этот момент на него упала наледь с крыши.

Издание «Фонтанка» сообщило, что пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью, позвонив по номеру 112. Врачи диагностировали у него травмы головы и ссадины на лице.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку качества содержания зданий в зимний период.

Ранее жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши дома. По данным «Фонтанки», пострадавшая — 24-летняя девушка из Всеволожска — получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы.