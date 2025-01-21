Житель Петербурга умер в больнице через неделю после того, как упал на гололеде

«Mash»: петербуржец умер в больнице после того, как упал и сломал лодыжки

Житель Санкт-Петербурга умер в больнице через неделю после того, как попал туда с переломом обеих лодыжек. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По его информации, 44-летний мужчина упал на гололеде. У него выявили открытые переломы со смещением обломков. Точную причину смерти пациента предстоит установить экспертам.

Ранее в Балашихе 87-летняя пенсионерка умерла в больнице после укола в ягодицу. По словам ее дочери, пожилой женщине повредили седалищный нерв, всю ночь она промучилась от боли, а наутро, встав с кровати, сломала бедро. Ей становилось все хуже, но врачи долго не приходили.

Когда через несколько часов медсестра пришла, чтобы взять у пенсионерки кровь, то нашла ее мертвой. Суд обязал руководство больницы выплатить дочери покойной компенсацию.