Проходившие мимо школьники пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Подростки пострадали из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле во время прогулки

В Нижнем Тагиле школьники пострадали от взрыва в пятиэтажке во время прогулки. О произошедшем один из них рассказал в беседе с 360.ru

По его словам, он с товарищами не почувствовал запах газа перед взрывом.

«Мы гуляли, шли к фонтану через дворы и, когда мы были рядом с подъездом, метра два-четыре, произошел взрыв. Нас не откинуло, мы просто стояли. От адреналина побежали к другому дому, и я начал звать помощь», — поделился подросток.

«У меня палец чуть не оторвало, на этой же руке раны на плече и предплечье, ожог на груди, ожог первой степени и порезы от осколков на лице, и на ногах порезы», — уточнил собеседник.

Он добавил, что ему провели операцию под наркозом. При этом его друг получил гематому на голени, порезы на лице и спине и ожоги на руках и лице от взрыва газа.

Взрыв в Дзержинском районе города прогремел 1 августа. Обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Спасатели приступили к разбору завалов в поисках выживших. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали девять человек, пятеро из них дети.