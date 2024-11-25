Посольство не подтвердило присутствие россиян на затонувшей яхте в Египте
Российское посольство в Каире прокомментировало 360.ru крушение яхты с более чем 30 туристами в Красном море. Судно затонуло около побережья Марса-Алама.
В посольстве РФ в Каире уточнили, что у них нет информации, что на яхте были россияне.
О крушении яхты стало известно 25 ноября. Помимо 31 путешественника, на борту находились 14 членов экипажа. Спасатели нашли несколько человек, их доставили на берег.
Яхта должна была прибыть в пункт назначения 29 ноября. Экипаж подал сигнал о бедствии 25 ноября в 05:30 (06:30 по московскому времени).
Ранее у берегов Сицилии затонуло парусное судно Bayesian с 22 пассажирами на борту. Спасатели исключили шансы найти живыми пропавших после крушения.
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