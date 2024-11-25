Яхта с десятками туристов затонула в Египте

Яхта, на борту которой было более 30 туристов, затонула недалеко от египетского города Марса-Алама. Об этом сообщил сайт
Al-Youm as-Sabia.
По данным журналистов, в яхте было 14 членов экипажа и 31 турист. Некоторых из них нашли и доставили на берег спасатели. Сколько именно — пока не сообщили. Данных о гражданстве туристов тоже пока не привели.
Судно должно было прибыть в Хургаду 29 ноября. Экипаж яхты подал сигнал бедствия 25 ноября в 05:30 утра (06:30 по московскому времени).
Ранее парусное судно Bayesian
затонуло у берегов Сицилии. На борту находились 22 человека. Как отметили спасатели, уже нет шансов найти живыми пропавших после крушения.
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