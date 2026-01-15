Продавца в Уфе чуть не зарезали из-за невкусной шаурмы

В Уфе недовольный качеством капусты в шаурме покупатель напал на продавца и пытался зарезать его кухонными щипцами. Кадры нападения оказались в распоряжении 360.ru.

Камера запечатлела момент, когда разъяренный клиент набросился на повара-кассира и стал наносить ему удары в голову и шею. От тяжелых травм его спасла стоявшая в очереди девушка. Первые секунды она стояла и смотрела на происходящее, а затем кинулась на улицу и позвала на помощь. В помещение забежала группа молодых людей: сначала они присоединились к драке, а потом разняли ее.

Что стало дальше с разборчивым клиентом, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Приморье пассажиры с пятью детьми избили таксистку. Их не устроила просьба оплатить проезд.