Пассажиры с пятью детьми избили таксистку в Приморье

В Приморье пассажиры избили таксистку из-за грязи и проблем с оплатой

В Приморье пьяные пассажиры набросились на таксистку за то, что она попросила оплатить проезд. Дебоширы сломали девушке нос и вырвали клок волос, сообщил Telegram-канал «112» .

Водитель приехала на вызов 26 декабря. Ее встретили две женщины, мужчина и пятеро детей, все взрослые были пьяны. Таксистка согласилась подвезти одну из женщин с детьми, мужчина вызвал другую машину.

В дороге дети прыгали по сиденьям и крошили еду, поэтому водитель попросила оплатить химчистку. По прибытии в пункт назначения выяснилось, что оплата за поездку не прошла. Вместо того, чтобы перевести деньги, пассажирка схватила водителя за волосы. Когда к месту подъехал ее знакомый, завязалась драка.

Клиенты повалили таксистку на землю и принялись избивать. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа, сотрясение мозга, множественные гематомы и травма шеи. Она показала последствия нападения в соцсетях и обратилась в полицию.

Ранее в Самаре пассажирка пригрозила таксисту мачете. Ей хотелось послушать шансон, а водитель отказывался переключить радиоволну.