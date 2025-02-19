Продавали сотнями. УФСБ провело крупную операцию в Крыму

Оперативники управления Федеральной службы безопасности России по Крыму и Севастополю задержали дилеров, которые регистрировали сим-карты на несуществующие имена. Пресс-релиз ЦОС ФСБ есть в распоряжении редакции 360.ru.

Оперативные мероприятия спецслужба провела совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД. Выяснилось, что злоумышленники действовали группой — они вносили поддельные сведения о владельцах сим-карт в биллинговые структуры.

За год подозреваемые провели эту операцию больше тысячи раз, реализовав соответствующее количество сим-карт. Их новые владельцы создавали поддельные аккаунты в социальных сетях и вели противоправную деятельность.

Следственный комитет уже возбудил в отношении дилера и его подельников несколько уголовных дел по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники научились красть сим-карты.