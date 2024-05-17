Россиянам рассказали, как мошенники научились красть сим-карты | 360°

Общество 17 мая 2024, 05:24 Россиянам рассказали, как мошенники научились красть сим-карты Диджитал-специалист Дубровин: аферисты научились дистанционно красть сим-карты Freepik

Читать 360 в

Мошенники разработали способ дистанционной кражи сим-карт. Об этом заявил бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА «Новости».

«Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас „угнать“ сим-карту можно дистанционно», — сказал он.

Реклама

Дубровин объяснил, что аферистам нужна только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. С помощью учетной записи злоумышленник перевыпускает eSIM, а человек теряет доступ к своему номеру.

Чтобы не попасться на подобную уловку, эксперт посоветовал ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Если на телефон пришло уведомление от оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты, нужно обратиться в техническую поддержку компании.

Ранее пенсионерка из Нижегородской области потеряла 1,7 миллиона рублей после общения с аферистами. В квартиру к женщине пришел неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он убедил жертву перевести все сбережения на «безопасный счет».