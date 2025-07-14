Пробка у Крымского моста выросла до 1400 машин

В пробку около крымского моста встали 1400 машин. Эта информация появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание около четырех часов», — написано в публикации.

Со стороны Керчи пробки перед пунктом досмотра не образовалось.

Похожая ситуация в Крыму случилась утром накануне. Более 1000 машин выстроились в очередь у моста со стороны Тамани. Ожидание тоже составило более трех часов. С Керчи стояли 198 авто. Водители ждали разрешение на проезд примерно час.

До этого, 12 июля, у Крымского моста тоже образовалась пробка. Со стороны Тамани в очереди стояли 434 машины, со стороны Керчи — 583.