Пробили дно глупости и мерзости. Священник — о теракте против митрополита Тихона
Иерей Островский поблагодарил спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта
Известный священнослужитель Русской православной церкви Павел Островский поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение теракта против митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова). Об этом он написал в Telegram-канале.
Островский назвал подготовку покушения на Тихона «пробитием властями Украины дна глупости и мерзости».
«Поклон спецслужбам, которые защищают нас от террористов», — написал Островский.
Священник добавил, что теракт стал мерзостью: это не только чистой воды терроризм, но и еще и потому, что хотели сделать как можно больнее.
«В России не так много людей, которые себя консолидируют в общество. Митрополит Тихон, конечно же, один из них. Террористы из Киева по факту только еще более сплотили людей», — пояснил он.
О предотвращении теракта против митрополита Тихона сообщила ФСБ. Завербованные СБУ злоумышленники планировали взрыв в Сретенском монастыре.