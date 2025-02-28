Известный священнослужитель Русской православной церкви Павел Островский поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение теракта против митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова). Об этом он написал в Telegram-канале .

Островский назвал подготовку покушения на Тихона «пробитием властями Украины дна глупости и мерзости».

«Поклон спецслужбам, которые защищают нас от террористов», — написал Островский.

Священник добавил, что теракт стал мерзостью: это не только чистой воды терроризм, но и еще и потому, что хотели сделать как можно больнее.

«В России не так много людей, которые себя консолидируют в общество. Митрополит Тихон, конечно же, один из них. Террористы из Киева по факту только еще более сплотили людей», — пояснил он.

О предотвращении теракта против митрополита Тихона сообщила ФСБ. Завербованные СБУ злоумышленники планировали взрыв в Сретенском монастыре.