Самолет рухнул около частного дома в Татарстане

Baza: учебный самолет упал на территорию дома в Дербышках в Татарстане

Самолет рухнул и загорелся на территории частного дома в поселке Дербышки в Татарстане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Официально данная информация не подтверждалась.

Предположительно, на поселок упал учебный самолет. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб. На опубликованных каналом кадрах видно, что самолет разбился неподалеку от гаражей, разгорелся мощный пожар.

Ранее жесткую посадку совершил вертолет Bell-407 в Адыгее. Винтокрылая машина приземлилась на открытом участке местности вне взлетно-посадочной полосы около поселка Учебное лесничество Майкопского района.

На обнародованных прокуратурой кадрах видно, что вертолет получил серьезные повреждения. Правоохранители устанавливают подробности ЧП.