Пристававшего к пассажирке московского таксиста арестовали на 10 суток

В Москве арестовали пристававшего к пассажирке таксиста за неповиновение полиции

Таксиста, пристававшего к пассажирке, арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина отказался выполнять законные требования правоохранителя проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению.

«Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел», — передали в пресс-службе.

Арестованный таксист попросил пассажирку показать грудь для «оплаты» поездки. Мужчина неоднократно приставал к женщинам, снимал домогательства на видео и публиковал их в Сети. В суде назвали действия мужчины минимум унижением достоинства клиенток.

Выяснилось, что мужчина жил в Дагестане в городе Избербаше, а затем переехал в Москву. Удостоверение таксиста он получил в 2020 году. Водитель успел насобирать несколько штрафов и привлечь внимание приставов.

Ранее инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал женщинам, как защитить себя от агрессивного таксиста. Специалист поделился необычной «тактикой котика».