Таксист в Москве попросил пассажирку показать грудь. СК установил его личность

Работавший таксистом мужчина приставал к пассажиркам в Москве и снимал домогательства на видео. Ролики и фотографии он выкладывал в своем Telegram-канале. В пресс-службе СК 360.ru рассказали, что уже установили личность водителя, правоохранители возбудили уголовное дело.

На опубликованных кадрах мужчина просил пассажирку дать ему потрогать грудь и спрашивал, почему она едет в эконом-классе.

«Может, мы пока на светофоре стоим, вы дадите мне <…> потрогать?» — обращался таксист к клиентке на видео.

В пресс-службе Следственного комитета 360.ru рассказали, что установили личность водителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера».

Ранее учредитель Центра Психологической безопасности Арсений Постников рассказал, что нужно делать женщине, чтобы уберечь себя от таксиста-насильника. Он посоветовал пассажиркам внимательно следить за маршрутом, а также сфотографировать машину перед тем, как в нее сесть.

Женщина также может громко сообщить по телефону, на каком именно автомобиле она едет. По мнению эксперта, садиться лучше на переднее сиденье, а в случае приставаний пригрозить таксисту выбить лобовое стекло ногами.