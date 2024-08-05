Стали известны подробности о пристававшем к пассажиркам в Москве таксисте

Таксисту, который приставал к пассажиркам и снимал происходящее на видео в Москве, 34 года. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, мужчина жил в Дагестане в городе Избербаше, но переехал в Москву. Он водит машину с 2008 года, а удостоверение таксиста получил в 2020 году, указал собеседник. По его информации, водитель жил также в Ставропольском крае. Он добавил, что россиянин имеет штрафы, его разыскивают приставы.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый на камеру просил пассажирок дать ему потрогать грудь и фотографировал женщин в облегающей одежде. Кадры он публиковал в своем Telegram-канале.