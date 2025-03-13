Пришел с автоматом. Вооруженный мужчина напугал персонал в иркутской больнице

МВД: в Иркутской области мужчина пришел в больницу с автоматом

Мужчина в камуфляжной одежде пришел в одну из больниц Шелехова с охолощенным оружием. После задержания он смог объяснить причину своего поступка, сообщила пресс-служба МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, 8 марта в приемное отделение Шелеховской больницы зашел мужчина, в руках которого было оружие, похожее на автомат. Сначала он направился к регистратуре, потом стал, предположительно, искать врача.

Потом неизвестный пошел к выходу и помахал на прощание рукой. В результате случившегося никто не пострадал

Личность посетителя больницы установили. Им оказался 36-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия.

Предварительно установлено, что в руках у мужчины находилось охолощенное оружие. Его изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту полицейские организовали проверку.

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