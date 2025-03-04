Подросток из Новосибирска пытался попасть в подъезд, угрожая пистолетом

РЕН ТВ: подросток в Новосибирске не попал в подъезд и достал пистолет

Подросток из Новосибирска, у которого не получалось попасть в подъезд, достал предмет, похожий на пистолет, и стал целиться в дверь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

На кадрах с подъездной камеры наблюдения видно, что школьник так и не выстрелил. В итоге, вероятно, он все-таки попал в подъезд. Настоящее ли у него было оружие, пока неизвестно.

Ранее подросток из Рязани принес в школу игрушечный пистолет, заряженный пластмассовыми шариками, и хотел выстрелить в пустоту, но промахнулся и случайно ранил другого ученика прямо на глазах у учителя. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, гематому затылочной части и черепно-мозговую травму.