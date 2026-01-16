Пришедшая с ножом в школу Воронежа хотела заснять, как перерезает горло учителю

Шестиклассница заявилась в школу в Воронеже с ножом. Она носилась по коридору за одноклассниками и хотела зарезать учителя. Все происходящее школьница снимала на видео.

Как рассказал источник 360.ru, в основном перепугались ребята, которые были в коридоре в тот момент, когда девочка разгуливала по учебному заведению с лезвием в руке и с камерой. Перед тем как школьницу увели к психологу, она сидела в классе.

Нападавшая сначала отучилась несколько уроков и только во время перемены вышла в коридор с ножом. Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю, но та сначала не придала этому значения — не поверила.

Собеседник 360.ru допустил, что у девочки есть какие-то проблемы в семье.