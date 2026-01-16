Пришедшая с ножом в школу Воронежа хотела заснять, как перерезает горло учителю
Шестиклассница заявилась в школу в Воронеже с ножом. Она носилась по коридору за одноклассниками и хотела зарезать учителя. Все происходящее школьница снимала на видео.
Как рассказал источник 360.ru, в основном перепугались ребята, которые были в коридоре в тот момент, когда девочка разгуливала по учебному заведению с лезвием в руке и с камерой. Перед тем как школьницу увели к психологу, она сидела в классе.
Нападавшая сначала отучилась несколько уроков и только во время перемены вышла в коридор с ножом. Ученики сообщили о произошедшем классному руководителю, но та сначала не придала этому значения — не поверила.
Собеседник 360.ru допустил, что у девочки есть какие-то проблемы в семье.
Она же училась, все было хорошо. <…> А в какой-то момент — хоп, и все, с ножом пришла, значит, что-то произошло. Ребята некоторые не понимают, думают, что она просто дурочка, решила всех зарезать, теракт устроить, что она убийца и так далее. А на самом деле это же не так.
Другой источник рассказал 360.ru, что в школе есть два строгих учителя. Девочка с ножом хотела с ними расправиться и снять это на видео.
«Она хотела снять, как Петровичу сонную артерию режет», — уточнил он.
По предварительным данным, пронесшая нож в школу девочка угрожала учителю ОБЖ. Обошлось без пострадавших.
«Девочка говорила о том, что когда будет резать учителя, чтобы все смеялись и снимали», — добавил источник.
Школьницу, пришедшую с ножом, и ее мать, которую вызвали учителя, забрала полиция. Уроки отменять не стали.