Воронежская школьница пришла на уроки с ножом и угрожала учителю

Ученица одной из школ Воронежа принесла на занятия нож. Дети рассказали об этом классному руководителю, которая сразу же сообщила в полицию.

«Учащаяся одной из воронежских школ пришла на занятия с ножом. <…> В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка», — сообщили в управлении образования Воронежа.

Предварительно, ЧП произошло в школе № 19, уточнило РИА «Новости». Девочка угрожала учителю ОБЖ.

По информации Mash, шестиклассница хотела попугать одноклассников и снимала происходящее на видео.

«Педагоги вызвали мать девочки, полицейские увезли обеих в участок. История закончилась для всех благополучно — никто не пострадал, со стримершей провели беседу», — отметили журналисты.

Ранее ЧП произошло в школе в Петербурге. Ученик девятого класса трижды ударил ножом 29-летнего педагога, а затем попытался совершить суицид. Школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство. В ходе допроса молодой человек признал вину. Следователи продолжают расследование.

Обвинение также предъявили сотруднице охранного предприятия. Она не заметила, что ученик пронес в школу нож, хотя рамка металлоискателя сработала.