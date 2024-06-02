Природный пожар в Ростовской области охватил 117 гектаров

Площадь очередного природного пожара в Ростовской области, случившегося вечером 1 июня, к утру следующего дня распространилась на 117 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что жаркая сухая погода осложняет тушение. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

На месте трудятся 277 специалистов, применяя 82 спецмашины. Ведомство опубликовало видео тушения.

Новый очаг природного пожара возник в Тарасовском районе. Загорелась лесная подстилка на площади 15 гектаров. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды. Однако через несколько часов площадь территории, охваченной огнем, выросла до 43,2 гектара и продолжила увеличиваться.

Лесной пожар вспыхивал в Тарасовском районе и вечером 31 мая — предположительно, из-за удара молнии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Возгорание локализовали утром 1 июня на площади 169 гектаров, а полностью справиться с огнем удалось еще примерно через час.