Природный пожар под Ростовом локализовали на 169 гектарах

МЧС сообщило о локализации природного пожара в Ростовской области

Природный пожар в Ростовской области удалось локализовать. К тому моменту площадь распространения огня достигла 169 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.

Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.

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