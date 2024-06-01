Природный пожар под Ростовом локализовали на 169 гектарах

Природный пожар в Ростовской области удалось локализовать. К тому моменту площадь распространения огня достигла 169 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.
В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.
Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.
Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.