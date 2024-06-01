Авиацию МЧС привлекли к тушению пожара в лесничестве в Ростовской области

МЧС России: к тушению пожара в Ростовской области привлекли вертолет Ми-8

Фото: РИА «Новости»

Авиацию МЧС России привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России уже выполнено четыре слива и сброшено 14 тонн воды. Пожар на 52 гектарах тушат 120 специалистов и 47 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что причиной пожара в лесничестве, предварительно, стал удар молнии. Прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Днем 31 мая в Талдоме спасатели потушили торфяной пожар. Борьба с огнем длилась два дня, пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Местных жителей предупредили об опасности горения торфа.

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