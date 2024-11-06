Пять человек погибли при падении самолета на автомобиль в США

При падении бизнес-джета на автомобиль в Аризоне погибли 5 человек

При падении бизнес-джета на автомобиль в США погибли пять человек. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Авария произошла практически сразу после взлета легкого бизнес-джета Honda HA-420 из пригородного аэропорта Финикса.

Самолет врезался в автомобиль за пределами взлетной полосы. В результате машина загорелась.

Полиция сообщила, что в результате аварии погибли пять человек — как раз столько было на борту бизнес-джета. Входят ли они в число жертв, или погибшие есть среди пассажиров авто, неизвестно.

Правоохранители начали проверку.

В Бразилии в октябре разбился военный самолет F-5М. Пилот увел истребитель в необитаемый район и катапультировался, его нашли живым. На месте падения разгорелся пожар. По данным бразильских военных, пилот выполнял тренировочный полет.