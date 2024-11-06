«Приклеили мою личную информацию». Жительница Химок пожаловалась на угрозы от коллекторов

Жительница Химок рассказала об угрозах от коллекторов после займа в МФО

Жительнице Химок Надежде начали угрожать коллекторы. Ей сломали почтовый ящик, разрисовали дверь и несколько раз звонили, пообещав перерезать горло и убить детей. Подробности женщина рассказала 360.ru.

«Ночью 29-го [октября], где-то с четырех до пяти утра, они порезали дверь, забрызгали баллончиком, сломали все почтовые ящики и приклеили мою личную информацию сбоку двери с паспортными данными, фотографией и другими сведениями», — поделилась она.

Звонки прекратились лишь после того, как жительница Химок обратилась за помощью в полицию. Факт обращения подтвердил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Надежда рассказала, что у нее три задолженности по суду, ее счета заблокированы. Женщина допустила, что ее признают неплатежеспособной, поскольку на иждивении у нее двое детей.

По данным местного паблика «Типичные Химки», женщина взяла кредит под 292% годовых.

В октябре депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что закредитованность россиян достигла рекордных уровней.