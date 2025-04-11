Прихожанке в молельной комнате в Дагестане подкинули младенца

Мать оставила своего младенца в молельной комнате при больнице в Махачкале. Ребенка она подкинула другой женщине, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, жительница Махачкалы пришла в молельную комнату при одной из больниц города и попросила присмотреть за младенцем, пока она будет делать омовение. Однако позже выяснилось, что женщина ушла в неизвестном направлении.

Когда присматривающая за ребенком женщина поняла, что за ним никто не вернется и его ей просто подкинули, она обратилась за помощью в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Подобная ситуация произошла ранее в Санкт-Петербурге. Женщина подбросила коляску с новорожденным в торговый центр и сбежала. Позже выяснилось, что петербурженка работает врачом-педиатром.