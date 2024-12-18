Женщина бросила новорожденного в ТЦ в Санкт-Петербурге

«Mash на Мойке»: новорожденного в ТЦ в Рыбацком бросила 35-летняя педиатр

Женщина подбросила коляску с новорожденным в торговый центр в Санкт-Петербурге и скрылась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В коляске она также оставила записку: «Мама не вернется. Позаботьтесь о нем».

Позже стала известна личность матери — это 35-летний врач-педиатр. Она работает в детском научно-техническом центре и занимается психологической и эмоциональной поддержкой детей-пациентов.

Предположительно, женщина страдала послеродовой депрессией. Ее уже нашли, задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее в Астраханской области мать двух детей родила третьего ребенка и подкинула его во двор одного из соседних домов, завернув в простыню и спортивную куртку. Рано утром плачущего младенца нашел владелец дома, который тут же обратился в полицию. Выяснилось, что против ребенка была его бабушка, пригрозившая дочери, что выгонит ее из дома.