Пригород Череповца начал уходить под воду из-за мощных ливней
Появилось видео с затопленными дорогами под Череповцом
Дороги под Череповцом затопило на фоне ливней. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что вода затопила дороги и дворы. В результате некоторые машины ушли под воду до уровня окон.
«Около часа назад дождь завершился, у меня на улице уровень воды заметно упал», — рассказал 360.ru очевидец.
По его словам, дороги затопило в пяти километрах от города.
Ранее из-за непогоды пришлось закрыть вестибюль станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге. Пресс-служба городского метрополитена отметила, что несмотря на подтопление, подземный переход продолжил работать. Станция находится в центре мегаполиса и ведет на Московский вокзал.