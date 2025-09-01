Пригород Череповца начал уходить под воду из-за мощных ливней

Появилось видео с затопленными дорогами под Череповцом

Дороги под Череповцом затопило на фоне ливней. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что вода затопила дороги и дворы. В результате некоторые машины ушли под воду до уровня окон.

«Около часа назад дождь завершился, у меня на улице уровень воды заметно упал», — рассказал 360.ru очевидец.

По его словам, дороги затопило в пяти километрах от города.