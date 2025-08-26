Ливень затопил вестибюль станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге

Ведущий на Московский вокзал Санкт-Петербурга вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыли из-за затопившего помещение мощного ливня. Такое предупреждение для пассажиров выпустила пресс-служба городского метрополитена.

Там подчеркнули, что попасть в вестибюль можно через подземный переход.

«Вестибюль станции „Площадь Восстания“ (выход на Московский вокзал) закрыт в связи с подтоплением в результате мощного ливня. Подземный переход и вход в вестибюль работают», — заявили в пресс-службе.

Погода не радует жителей и гостей Санкт-Петербурга уже второй день. В минувший понедельник, 25 августа, на город обрушились град и обильные ливни.

Ледяные осадки оказались настолько сильными, что на обочинах кольцевой автодороги образовались сугробы.