Прием и отправку самолетов ограничили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения ввели на прием и отправку самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения в трех воздушных гаванях ввели с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Авиагавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, начиная с 00:57 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее в аэропорту Надым вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.

До этого во Внуково вводили временные ограничения утром 4 мая.