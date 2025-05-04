Во Внуково ограничили прием и отправку самолетов

На работу Внуково ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.
Он добавил, что экипажи, диспетчеры и службы аэропорта работают над безопасностью полетов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Пулково. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы. На запасные аэродромы ушли 17 судов. Ограничения в Петербурге вводили ради обеспечения безопасности пассажиров.
Уроки «Разговоры о важном» провели в школах Подмосковья к 80-летию Победы
Производство пиломатериалов построят в Электроуглях по льготной программе
Кардиналы прибыли в Ватикан для участия в конклаве
Дома еще 2 ветеранов отметили памятными табличками в Электростали
Предложение о расширении статуса ветерана подготовили в Госдуме
Куба заявила о возможности открытия прямых рейсов с Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте