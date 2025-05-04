Во Внуково ограничили прием и отправку самолетов

Росавиация: ограничения на прием и отправление самолетов ввели во Внуково

Фото: РИА «Новости»

На работу Внуково ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.

Он добавил, что экипажи, диспетчеры и службы аэропорта работают над безопасностью полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Пулково. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы. На запасные аэродромы ушли 17 судов. Ограничения в Петербурге вводили ради обеспечения безопасности пассажиров.

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