Во Внуково ограничили прием и отправку самолетов

Росавиация: ограничения на прием и отправление самолетов ввели во Внуково

На работу Внуково ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.

Он добавил, что экипажи, диспетчеры и службы аэропорта работают над безопасностью полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Пулково. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы. На запасные аэродромы ушли 17 судов. Ограничения в Петербурге вводили ради обеспечения безопасности пассажиров.