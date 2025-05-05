Аэропорт Надыма временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 5 мая

Утром 5 мая временные ограничения наложили на работу аэропорта Надым. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять авиарейсы. Ограничения начали действовать в 8 утра по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет», — отметил Кореняко.

Несколькими днями ранее ограничения также вводили в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Работа аэропорта приостанавливалась на несколько часов. За это время на запасные аэродромы ушли 17 судов.