Аэропорт Надыма временно перестал принимать и отправлять рейсы утром 5 мая
Утром 5 мая временные ограничения наложили на работу аэропорта Надым. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять авиарейсы. Ограничения начали действовать в 8 утра по московскому времени.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет», — отметил Кореняко.
Несколькими днями ранее ограничения также вводили в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Работа аэропорта приостанавливалась на несколько часов. За это время на запасные аэродромы ушли 17 судов.
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