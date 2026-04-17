Причиной взрыва во Владикавказе, при котором погиб коммунальщик, стали брошенные в мусорку предметы

Взрыв во Владикавказе, в результате которого погиб мужчина, произошел из-за взрывоопасных предметов в мусорном контейнере. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

«Несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере», — подчеркнул он.

Меняйло напомнил, что ни при каких обстоятельствах нельзя выкидывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки — это может стоить людям жизней. По факту случившегося уже возбудили дело.

«Если у вас есть подобные предметы, если вы случайно нашли их или обнаружили, <…> не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Обратитесь к специалистам. <…> За добровольную сдачу таких предметов никакого наказания не будет. Главное — предотвратить беду», — сказал глава Северной Осетии.

Взрыв во Владикавказе произошел на углу Интернациональной улицы и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров. Погиб сотрудник коммунальных служб.