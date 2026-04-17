В Северной Осетии коммунальщик погиб при взрыве на погрузке мусорных контейнеров

Работник коммунальных служб погиб при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в телеграм-канале .

«Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб», — написал он.

По словам Меняйло, мужчина выполнял работы по уборке территории. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы. Они установят все обстоятельства случившегося.

Ранее на пороховом заводе в Казани произошел пожар и частичное обрушение конструкций. Причиной ЧП стал техногенный фактор. Не обошлось без пострадавших.